Conocido violador apareció muerto en la cárcel de Saavedra

5 agosto, 2026 0

Un preso de 67 años murió durante la madrugada de este miércoles en la Unidad Penal de Saavedra, donde cumplía una condena por dos hechos de abuso sexual gravemente ultrajante.

El fallecimiento de Antonio Ramón Villegas fue reportado alrededor de las 5. Compartía el pabellón con 76 internos. Hasta el momento no se informaron oficialmente las circunstancias en las que se produjo el deceso.

Según indicaron otros reclusos, el hombre habría sufrido un infarto. Sin embargo, esa versión todavía no fue confirmada y se realizará una autopsia para establecer la causa de la muerte.

Villegas llevaba más de nueve años detenido y había sido condenado a 14 de prisión por dos hechos de abuso sexual gravemente ultrajante cometidos contra dos jóvenes.

La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales y penitenciarias, que deberán determinar cómo ocurrió el fallecimiento dentro de la unidad carcelaria.

El lugar donde fue hallado su cuerpo se encuentra precintado para propiciar la tarea de Policía Científica. La autopsia se realizará este mediodía en el Hospital de Coronel Suárez.

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