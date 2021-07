Continúa la intensa búsqueda del hombre desaparecido en Benito Juárez desde el viernes

Se viven días intensos en Benito Juárez desde el pasado viernes, cuando se supo de la desaparición de un hombre de 39 años. Se han desarrollado amplios despliegues por parte de las fuerzas policiales y de toda la comunidad para poder hallar a este hombre, y la expectativa por encontrar, al menos, algún tipo de rastro aumenta minuto a minuto. Lorena Arlan es una periodista de Juárez, y en dialogo con LU24 dio detalles de ésta búsqueda que preocupa a todo el distrito y la región.

“Desde el viernes falta Miguel Ángel Macchi” comenzó relatando la periodista juarense y especificó, que la búsqueda “comenzó por oficio, sus amigos publicaron por las redes sociales que no se presentó a su trabajo y no se encontraba en su hogar” por lo que la policía tomo conocimiento de dicha viralización y comenzó con las actuaciones correspondientes para que se concrete la denuncia y se desarrolle la averiguación de paradero de éste hombre, que desde la madrugada del viernes está desaparecido.

A pesar de que se logró el hallazgo de la bicicleta de Miguel “apoyada en una tranquera en una de las zonas del cuartel 1, en una chacra muy cercana a la ruta 74” tal como lo indicó la periodista, no dejan de ser desconcertantes los pocos indicios que puedan llevar a su paradero, ya que “se investigó primeramente, lo que tiene que ver con las cámaras, y en todos los ingresos a Juárez, que son muchos, no hay ninguna imagen en las horas de su desaparición que ubiquen a Miguel fuera del casco urbano, eso llama la atención”.

Por otra parte, comentó Lorena, que el domingo se contó con la colaboración de muchas personas en los rastrillajes, aprovechando el buen clima y la disponibilidad horaria por ser un día no laboral, por lo que los vecinos se sumaron caminando, en bicicleta y a caballo. “Desde el dia lunes llegaron distintas fuerzas policiales de la provincia para reforzar la búsqueda, y más de 150 hombres y mujeres participaron en los rastrillajes” aseguró la periodista, y advirtió que “un perro de la división canes, encontró un rastro, el único rastro encontrado pero que luego se pierde, el perro vuelve al lugar de salida, donde aparentemente habría pasado algunas horas”.

Además, en los registros policiales figura un llamado telefónico proveniente del sector rural “un hombre que denuncia que había visto a un hombre caminar en cercanías a su casa, aparentemente con el torso desnudo, la policía se acercó y no dio con ninguna persona, pero se estima que podría ser este hombre que se encuentra desaparecido”.

En el día de hoy, los rastrillajes comenzaron alrededor de las 9 horas, y se espera durante la jornada “caminar para el sector de las Sierras de la tinta, las sierras de Barker, y algunas cuevas del lugar” para intentar dar con algún nuevo rastro de Miguel.

La predisposición de la ciudadanía en la búsqueda se ha demostrado desde el primer minuto, quienes han colaborado también con drones, pero, lastimosamente, según indicó Lorena Arlán, “no hay prácticamente ningún dato como para continuar con la búsqueda”.

Si bien la bicicleta fue encontrada en cercanías a la ruta, “no hay ninguna imagen que lo ubica cruzando la ruta para llegar a ese sector, aunque no se desestima que haya sido levantado por algún vehículo”. Es por ello, que se ha anoticiado de la desaparición a todas las dependencias policiales de la región.

Miguel Ángel Macchi “vivía solo en su domicilio, estaba trabajando en lo que es el Hotel Colonial de Benito Juárez, y estaba bajo tratamiento psiquiátrico, en las últimas semanas estaba atravesando lo que se denomina delirios místicos” informó la periodista juarense, y agregó que “en la noche que desaparece, estaba compartiendo la cena con una persona amiga que declara que lo había visto nervioso, prendía y apagaba el teléfono”. Además, en dicha cena, dejo su teléfono, como así también “se sentía muy presionado porque lo estaban invitando a que recibiera la vacuna y esto también figura en la causa, y no quería vacunarse contra el Covid, y eso lo tenía muy preocupado también”, por lo “según declaran sus cercanos lo tenía bastante inquieto”.

