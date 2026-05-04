Contratista declaró que Adorni le pagó 245 dólares mil en negro por remodelar su casa de Exaltación de la Cruz

4 mayo, 2026 412

En el marco de la causa que se le sigue al funcionario de Javier Milei por presunto enriquecimiento ilícito, un testigo, el contratista Matías Tabar, aseguró haber recibido por parte de Manuel Adorni un pago en efectivo 245.000 dólares para remodelar la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

Según el contratista, los pagos se hicieron en efectivo y en mano y sin facturas. Los trabajos incluyeron hacer pisos, paredes, una pileta y una cascada en el jardín. Además, la compra de muebles para la cocina y artefactos del baño.

Matías Tabar arribó a los Tribunales con los detalles de arreglos que efectuó y las facturas de lo que gastó tanto en materiales como en mobiliarios.

También aportó videos con registros de los trabajos efectuados y dejó su celular para que los peritos hagan una copia de su conversación con el jefe de Gabinete, además dijo haber borrado algunos mensajes que deberán ser recuperados.

La propiedad ubicada en el Golf Club de Exaltación de la Cruz figura a nombre de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, y es uno de los inmuebles que investiga la justicia tras la denuncia penal de la diputada Marcela Pagano.

Otra de las propiedades que investiga la justicia es la adquisición del departamento en el barrio de Caballito con una polémica financiación del USD 200 mil otorgada por dos jubiladas.

En ambas adquisiciones existen dudas de la justicia sobre el origen de los fondos, el rol de las prestamistas y el valor real de la compra.

con información de infocielo.com

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