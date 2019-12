Control de fiestas privadas en De La Garma

30 diciembre, 2019 Leido: 68

El Destacamento de Policía De La Garma, junto con la Municipalidad de Adolfo Gonzales Chaves y la Delegación Municipal de esa localidad, recuerda que está en vigencia la Ordenanza Nro. 3358, que estable severas multas para aquellas fiestas y o eventos privados no autorizados.



La respectiva norma tiene como objetivo regular la realización de fiestas y/o eventos privados, poseyendo cómo objeto: “regular las fiestas y/o eventos que se desarrollen en inmuebles de dominio privado, ya sean vivienda particular, quinta, casa de campo, finca, galpón o cualquier otro tipo similar, situado dentro del Partido de A. G. Chaves; que sean abiertas al público en general, que se cobre o no un canon, entrada o retribución de cualquier tipo y en cualquier momento; y/o se comercialicen o se expenda bebidas alcohólicas. Entre los aspectos más sobre salientes de la referida Ordenanza, debe recordarse lo establecido en el artículo 1 y 2 de la misma, donde consta a quien se le puede aplicar y como lograr una correcta habilitación, como así mismo el Articulo 5 que refiere que las autoridades de constatación y/o inspección y/o procedimientos será Personal Municipal, dependiente de la Inspección General Municipal y/o Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, estableciendo dicho artículo rango de la infracción que oscilara dependiendo del incumplimiento que se le dé a la presente Ordenanza en su diferentes artículos. De esta manera el Destacamento de Policía informa que desplegara todos los recursos necesarios, implementando exhaustivos controles nocturnos por toda la localidad, a fines de frustrar toda aquella fiesta clandestina que se quiera desarrollar, iniciando las actuaciones correspondientes.

Cabe destacar que las sanciones impuestas alcanzan valores muy severos para sus organizadores, promocionantes de la misma e incluso los propietarios de la finca. El objetivo claro de los funcionarios es evitar, cualquier situación de peligro en fiestas, que en muchos casos no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad y no tienen autorización correspondiente.

Recomendación a los vecinos

Asimismo, se recomienda a los vecinos y comunidad en general que, ante cualquier situación de ruidos molestos o fiestas privadas no autorizadas, se dé inmediato aviso al teléfono 02983 – 494024 o a emergencias policiales 911.

Volver