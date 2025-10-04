Controles de tránsito: nuevas infracciones

4 octubre, 2025 0

Este viernes se llevaron adelante nuevos operativos de control de tránsito en la ciudad, que arrojaron los siguientes resultados: Alcoholemias positivas 5, falta de seguro1, falta de licencia 1, estacionar en lugar prohibido, 3.

En algunos de estos casos se procedió al secuestro del vehículo correspondiente.

La Secretaría de Seguridad, en conjunto con la Municipalidad de Tres Arroyos, recuerda a los vecinos la importancia de circular con la documentación reglamentaria y vigente, y subraya que continúa en plena vigencia la Ley de Alcohol 0.

