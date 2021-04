Controles nocturnos: en líneas generales las restricciones horarias se cumplieron bien

24 abril, 2021 Leido: 245

En el primer fin de semana de los operativos de controles nocturnos de la Fase 3 realizado en nuestra ciudad en conjunto con Policía Comunal y Prevención Ciudadana de la Secretaría de Seguridad se informó que en líneas generales las restricciones horarias se cumplieron bien; no hubo clausuras ni inconvenientes.



Consultado por LU24 al responsable del área de seguridad municipal, Jorge Cordiglia, dijo que por cuestiones lógicas hubo comercios que cerraron 20:30 horas porque ya había gente, pero no se permitió el ingreso de más.

En cuanto a bares y restaurantes, que debían cerrar a las 23 horas, comentó que fue más difícil porque había mucha gente y llegaron a poder desalojarlas recién cerca de las 24 horas.

Luego, para la restricción de circulación de 00 a 6 horas, se dispuso para el recorrido 7 móviles policiales y 6 patrullas urbanas. No hubo inconvenientes, aunque en el camino al Parque Cabañas, en Avenida Libertad, había pocas personas que se retiraron del lugar en cuanto veían que se acercaban las patrullas.

Finalmente se informó que durante el resto del fin de semana continuaran los operativos de control vehicular en distintos puntos de la ciudad. Además desde la Dirección de Inspección General se seguirá controlando el cumplimiento del horario de cierre de los comercios, según resolución de los gobiernos provincial y nacional.

