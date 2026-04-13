Controles viales: labraron 204 infracciones durante la última semana

13 abril, 2026 83

La Secretaría de Seguridad del Municipio de Tres Arroyos informó que se desarrollaron operativos preventivos de manera continua en distintos sectores de la ciudad: durante la última semana se labraron un total de 204 infracciones.

Como parte de estos controles, también se procedió al secuestro de 4 motocicletas, 3 automóviles y 4 camiones con acoplado, en infracción a la normativa vigente.

El detalle de las faltas detectadas es el siguiente:

53 por estacionamiento en lugar prohibido

32 por incumplimiento del paso peatonal

24 por enganche antirreglamentario

22 por estacionamiento en ochava

16 por falta de seguro obligatorio

15 por circulación en contramano

13 por obstrucción de rampas para personas con discapacidad

11 por falta de dominio visible

9 por falta de licencia de conducir

6 por no utilización de casco

Desde el área remarcaron que estos operativos tienen como fin responder a la necesidad de ordenar el tránsito, prevenir accidentes y cuidar la vida de todos los vecinos.

En ese sentido, indicaron que se continúa trabajando con una fuerte presencia en la vía pública, priorizando la concientización y el cumplimiento de las normas como herramientas clave para una mejor convivencia.

Se solicita a la comunidad acompañar este esfuerzo con responsabilidad y respeto por las reglas de circulación, entendiendo que cada conducta al volante impacta en la seguridad de todos.

“Una ciudad más segura la construimos entre todos”, finalizaron.

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