Cordiglia aseguró que el fin de semana fue más tranquilo “por una conjunción de factores”

6 octubre, 2020 Leido: 61

El secretario de Seguridad municipal, Jorge Cordiglia, aseguró que el fin de semana último fue algo más tranquilo respecto de la problemática urbana de las picadas, aunque admitió que la rotura del vidrio de una Patrulla de Prevención Ciudadana “es algo que se debe sancionar y no se debe naturalizar, aunque es parte de nuestro trabajo cuando tratamos de controlar”. Al mismo tiempo aseguró que no hubo denuncias por la existencia de fiestas o reuniones no autorizadas, y se controló sin inconvenientes el sector gastronómico.

“Creo que ha habido una conjunción de temas. Se hizo una guardia de recorridos permanentes, y ante cualquier inconveniente se pide la actuación de la Policía. Se secuestraron dos autos y siete motos”, indicó. Sobre el daño al móvil, ocurrido en el marco de la intervención de Prevención Ciudadana en los operativos de contralor, aseguró que “el inspector alcanzó a ver que los autores se metieron en un domicilio, así que se iniciaron las actuaciones correspondientes”.

Respecto a los puestos de control en los accesos a la ciudad, Cordiglia advirtió que la dinámica de la atención sanitaria en el Centro Municipal de Salud requirió que el personal afectado a esos dispositivos tuviera que volver al nosocomio, “pero la gente de la Secretaría sigue cumpliendo una función en cuanto a las declaraciones juradas de realización de cuarentena, ue se continúan informando, y se verifican los permisos de circulación”.

Volver