Cordiglia aseguró que no habría déficit de patrulleros “si no se llevan los 3 que dejaron”

8 abril, 2021 Leido: 156

Luego de que en ésta semana, llegara un instructivo del Ministerio de Seguridad en el que se pide la devolución de tres de los patrulleros que arribaron en el inicio del operativo “De Sol a Sol”, en el distrito de Tres Arroyos se apagó un poco la ilusión que se había generado al principio de la temporada de que la totalidad de los móviles quedaran a disposición de la comuna tresarroyense.

El encargado de la Secretaría de Seguridad, Jorge Cordiglia, dialogó con LU24 y comentó algunos detalles de la devolución de los patrulleros al Ministerio.

En su momento vinieron 7 unidades: 4 para Claromecó, dos para Reta y uno para Orense. En Reta al poco tiempo quedó sólo uno, dado que el restante fue desactivado luego de los incidentes de público conocimiento. Ahora, de los 6 restantes, tres fueron enviados con urgencia para ser parte de un operativo de reestructuración del recurso.

“En el caso de Reta antes que se llevaran el nuevo, ya habíamos puesto a disposición una de las unidades”, indicó Cordiglia, y además comentó que “históricamente se iban la totalidad de los móviles al terminar el operativo”. Asimismo, sostuvo que “era una costumbre que venían para cubrir el operativo, pero siempre pedíamos que se quedaran, porque estaba claro que había un déficit de móviles”.

En cuanto a la situación actual de la presencia de móviles policiales en el distrito, el Secretario de Seguridad del municipio dijo que “en este momento no hay déficit, si no se llevan los 3 que dejaron, estamos con dos móviles de back up más para suplir ese tipo de falencias”.

Aunque de 7 patrulleros que se esperaba sumar al terminar la temporada, sólo se consiguieron 3, Cordiglia mencionó que “supuestamente van a llegar más, pero también era ‘supuestamente’ que iban a quedar los del operativo Sol”.

Por otra parte, se le consultó con respecto a las restricciones que se esperan decidir en las próximas horas, con respecto a la pandemia y el rebrote de casos de COVID 19, y en ese sentido manifestó “tenemos la información del Presidente en el día de ayer, ahora esperamos las medidas de provincia” y añadió “hay medidas en lo que es el trasporte de personas, que este muy restringido, pero nosotros acá no tenemos ese movimiento por eso no cabe esa reglamentación”. Por lo que el municipio esperará a la decisión del gobierno de la provincia, y tomará las medidas correspondientes.

Volver