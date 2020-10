Cordiglia: “cuesta bastante que se entre en el razonamiento de la responsabilidad individual”

13 octubre, 2020 Leido: 71

“En la ciudad seguimos con mucha gente, mucho control y mucha discusión. Cuesta bastante que se entre en el razonamiento de la responsabilidad individual”, dijo a LU 24 el secretario municipal de Seguridad, Jorge Cordiglia, quien además desestimó versiones que indicaban que su cartera “estaba llena de casos” de Covid-19.

El funcionario explicó que se continúa con “la temática de que hay que cuidarse y usar barbijo”, pero advirtió que “cuesta bastante que la gente entre en ese razonamiento de la responsabilidad individual”. Asimismo, reveló que a los controles “lo toman como una molestia”.

“El informe de Gabriel Guerra –secretario de Salud- anoche fue muy claro, con 23 positivos, eso nos está llamando más la atención, pero parece que cuesta entender esa situación quizás por cansancio, hartazgo. Ahora empieza una semana con días de buen clima que nos va a traer aparejado ese inconveniente también”, agregó Cordiglia.

“No está la Secretaría llena de casos”

Por otra parte, desmintió versiones que indicaban que “en mi Secretaría había muchos contagios, no es real”. En este sentido, manifestó que “han habido algunas situaciones de aislamiento pero por una cuestión más que nada preventiva. No está la Secretaría llena de casos como dijeron. Se trabaja en grupos particionados, ya que se vio la efectividad de lo propuesto en su momento: cuando aparece una situación así no vemos una merma de personal sino que hacemos reemplazos”, concluyó.

