Este jueves se volvió hablar del deplorable estado del edificio que alberga la Comisaría Primera como consecuencia de la fuga de presos. El Secretario de Seguridad, Jorge Cordiglia, habló con LU24 desde el punto de vista técnico y político del caso y descartó que esto pudiera suceder porque semanalmente los calabozos se inspeccionan.



“Los calabozos semanalmente se inspeccionan, tienen que tener condiciones de mínima, que se mantiene permanentemente respecto al alojamiento, y yo escuche que se hablaba del estado de los barrotes y de los techos. Esos barrotes son de 20 milímetros, no son finos, y es un doble techo en dos capas de una reja muy importante que tiene en un patio mínimo donde vendrían haber cortado, pero estaba en buenas condiciones, no es que tenga que ver con viejo herrumbre y demás”, aclaró.

Las cámaras de seguridad a disposición de la Justicia

Por otro lado explicó que alrededor de la Comisaria hay cámaras de seguridad en San Martín y el Pasaje, en la esquina de Rivadavia y Alsina y los dos domos que están dentro de la plaza San Martin que realizan la cobertura de la manzana.

“Obviamente a primera hora, cuando tomamos conocimiento cerca de la una de la mañana de hoy, se sacaron todas las filmaciones que correspondían y se pusieron a disposición de la Justicia”, contó y agregó que “en el interior de la Comisaria hay un pequeño complejo de cámara alrededor de la Comisaria, no de la manzana, que incluye un estacionamiento importante a espaldas de la Comisaria, del otro lado esta Científica y demás, esto también está todo a disposición de la Justicia”.

Al ser consultado por los dos detenidos que no se fugaron, confirmó que no lo hicieron porque no quisieron.

Promesas

Cordiglia se recordó que en la última visita que realiza a nuestra ciudad el Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se habló de la necesita de una serie de cambios en materia de seguridad. “Estaba la promesa de poder aumentar la capacidad de trabajo de la sala de monitoreo, con el servidor, con las cámaras. El pedido de los móviles, que es algo que también tengo claro que lo ha seguido muy de cerca cuando se llevaron los móviles del Operativo Sol, y toda una serie de modernización. Pero del proyecto de la nueva Comisaria, en avenida Güemes y Pedro N. Carrera, nos dijeron que no porque este edificio estaba pensado por el Gobernador para hacer una Casa de la Provincia”.

También mencionó que aquella vez estuvo el personal de Infraestructura de Necochea, perteneciente al Ministerio de Seguridad, donde se vieron los planos para avanzar fuertemente con ese proyecto. “Hoy por hoy la pandemia es una condicionante de tiempos, pero igual se siguieron haciendo mejoras en la Comisaria por más que tenga su buena cantidad de años, hay un mínimo de habitabilidad y de servicio que tiene que estar siempre vigentes”, comentó Cordiglia.

