Cordiglia, sobre los controles en la nocturnidad: “el tema son los excesos”

8 febrero, 2021 Leido: 82

El secretario municipal de Seguridad, Jorge Cordiglia, se refirió por LU 24 a los controles nocturnos que se llevan a cabo con presencia de personal del Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas y afirmó que “el tema son los excesos”.









“Hemos tenido la concurrencia de la Provincia, de la gente de la Dirección de ReBA, que ha hecho distintos operativos, algo que ya estaba programado como un plan de trabajo en las distintas localidades costeras en la Provincia e hicimos que llegaran también a la ciudad”, detalló el funcionario.

En el marco de esas recorridas, “se han clausurado negocios, por no tener la respectiva habilitación, en Claromecó y Tres Arroyos y se ha hecho un control muy fuerte del tema del horario (el cierre de locales comerciales nocturnos es a las 2 de la mañana)”, indicó al tiempo que informó que “en un solo lugar tuvimos inconvenientes e hicimos una infracción porque había gente fuera de ese horario pero después el resto cumplió de la manera que corresponde y bienvenido sea”.

Cordiglia manifestó que “el tema son los excesos. Yo entiendo que alguien pueda tardar 5 o 10 minutos en retirarse, el comerciante que sabe de su rubro saca la poquita música que tiene, porque no puede poner para que se baile, prende las luces y la gente sola se va, no hay inconvenientes con eso, excepto que el que quiere realizar lo contrario y lo hace a propósito, que fue donde se sancionó”, explicó.

En cuanto al personal de ReBA, señaló que dejó “directivas para establecer un organigrama de trabajo”.

Por último, sobre el fin de semana largo por Carnaval que se aproxima, el funcionario expresó que “hará que redoblemos el esfuerzo y la presencia”.

