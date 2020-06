Cordiglia, sobre Villa Italia: “están las dos cámaras colocadas y en funcionamiento”

22 junio, 2020 Leido: 240

El secretario municipal de Seguridad, Jorge Cordiglia, confirmó por LU 24 que en el Barrio Villa Italia ya están colocadas y en funcionamiento las dos cámaras que se habían comprometido a los vecinos del sector.

“Hace unas 3 /4 semanas que estamos con unos cuantos hechos de inseguridad en el barrio y es preocupación desde la Secretaría y de la Municipalidad darle solución al tema”, expresó.

“La gota que rebalsó el vaso”

“Hemos ido tomando distintas alternativas de paliativo para ir mejorando y dándole tranquilidad. Anoche, de alguna manera, fue la gota que rebalsó el vaso”, agregó.

El funcionario consideró que “se hicieron un montón de acotaciones y he leído algunas noticias que de cierta manera no condicen como el hecho de que no se está haciendo nada o cumpliendo con lo prometido”.

Cordiglia explicó que tuvo dos reuniones con vecinos. “En el caso de las cámaras, se colocó una en la inmediatez del primer encuentro y por una cuestión de tiempos no llegamos a poner la segunda el día viernes. Cada una vale entre 35 y 40 mil pesos, y la colocamos esta mañana”.

“Hay tiempos que no podemos manejar desde la Municipalidad pero si el cumplimiento de las promesas. Están las dos cámaras instaladas y en funcionamiento”, remarcó.

“Los recorridos se reforzaron”

“Los recorridos se están cumpliendo quizás no con la asiduidad que requiere el vecino pero se están haciendo. En Villa Italia, incluso se reforzaron”, afirmó.

“Poderes distintos”

Cordiglia se refirió a los delitos cometidos por menores ya que se sindica a jovencitos como responsables de los ilícitos en este barrio y recordó que el fin de semana “se detectó al menor acusado de tres o cuatro hecho que posteriormente fue puesto a disposición de la Justicia que decidió el traslado. Tenía un tema de adicciones”. “Con la Justicia somos dos poderes distintos, lo que hace va por otra línea a la nuestra”, agregó.

Ante los hechos que van en aumento, señaló que “el plan de seguridad propuesto se ve variado”.

“Jamás se deja de concurrir o estar al lado de vecinos. Nunca dejé de contestarle a nadie en ninguna circunstancia”, subrayó.

“No me fui de esparcimiento”

Ante los cuestionamientos por no estar en la ciudad, dijo que “como persona me duele que en el día de ayer se haya dicho que me fui de paseo o anduve de juerga. Soy padre como cualquiera y quería estar un rato, unas horas, con mis hijos, lamentablemente ocurrió esto. No me fui de esparcimiento, soy el primero en estar acá, el que me conoce lo sabe”.

Parque Cabañas: “se va a terminar con ese tema en breve”

Sobre las denuncias sobre lo que sucede por las noches en el camino al Parque Cabañas, informó que “con el comisario Ceglie (jefe policial) se está preparando un proyecto para terminar con ese tema. En breve va a estar aplicado”.

