Cordiglia y la nocturnidad: “el que alegue favoritismo tendrá que probarlo o iré a la justicia”

1 julio, 2022 Leido: 560

“No voy a aceptar que nadie diga que tenemos favoritismo con un lugar determinado; el que sostenga eso tendrá que probarlo, o acudiré a la justicia”, advirtió hoy el secretario de Seguridad, Jorge Cordiglia, ante la polémica suscitada por procedimientos, habilitaciones y presuntas infracciones a la ley de nocturnidad por parte de locales bailables. “No voy a dejar pasar que se hable tan rápido y tan liviano, y de ninguna manera vamos a hacer la vista gorda con nadie, nos manejamos a derecho y como corresponde y no avalaremos nada ilícito”, sostuvo Cordiglia, quien en varias oportunidades insistió en que “se realizaron los procedimientos que corresponden en todos los locales habilitados, se enviaron las actas a la justicia Correccional y es en esa órbita, según indica la ley, donde deben determinarse las medidas, eso no es una facultad municipal. Lo que veo es que con esto se está haciendo una cuestión política, se sale en los medios a decir cosas que no son y esto no suma a tener una nocturnidad ordenada y en paz”.

“Son demasiadas las versiones y la ley es una sola: la 14.050, que establece que no puede haber mayores y menores en forma simultánea en un boliche y con venta de alcohol. Los operativos en la madrugada del sábado se hicieron operativos en los tres lugares habilitados para ese fin: Chapas, Ogham y Ascot. Y aquí hay que hacer una primera aclaración: esos locales son habilitados previo trámite con distintas áreas municipales, como Electrotecnia, Obras Particulares, Industria y Comercio, además de la inspección antisiniestral de los Bomberos de De la Garma; no es una potestad de la Secretaría de Seguridad, en ese caso nosotros somos sólo autoridad de control. Habilitamos únicamente las fiestas eventuales. Y si se hacen en un club o institución, ese lugar debe estar habilitado previamente para ese tipo de actividades”, puntualizó.

Cordiglia advirtió que en los procedimientos del sábado “participó policía, que tiene la facultad de identificar a personas; se detectó la infracción a la ley 14050, la Policía labró el acta y se le dio intervención a la justicia Correccional, que es un ente sobre la Justicia de Faltas y es la que tiene la potestad de intervenir, no se puede superponer un poder con otro, y en ese caso se actuó como indicó la Justicia Correccional. En los otros dos lugares -donde no se encontró a menores- se labraron actas donde consta eso, y se elevó todo. Tanto en casos de cumplimiento como de incumplimiento, las actas siempre se realizan”.

Y también aseguró que hubo presencia municipal a modo de control respecto de un encuentro familiar que se realizó en un local aún no abierto al público, ubicado al lado de Chapas. “No se estaba llevando a cabo actividad comercial, pero se tomó contacto con el propietario y se pidió ayer a los Bomberos de De la Garma que hagan un revisto del lugar para ver en qué condiciones está”, explicó.

Finalmente, aunque no pudo determinar cuál es la causa ya que estuvo ausente por razones de salud en los últimos días, confirmó la versión en torno a la suspensión de una reunión bailable en la Sociedad Libanesa.

