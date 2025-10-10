Coronel Pringles: Murió un camionero tras un choque y vuelco en la Ruta 51

Un transportista falleció esta madrugada de viernes al chocar su transporte de carga con acoplado contra una Toyota Hilux y volcar sobre la banquina, según confirmaron desde fuentes policiales.

La víctima fatal, identificado como Cristian Roberto Fenske. tenía 41 años y era de Pedro Luro. Los ocupantes de una camioneta, oriundos de Adrogué, terminaron con heridas que no serían graves.

El hecho se produjo sobre la ruta provincial 51, a unos 30 kilómetros de Coronel Pringles en dirección a Laprida y la colisión se registró poco después de las 5:00 de la mañana, en el sector conocido como Los Pitufos.

La camioneta era conducida por Martín Gustavo Maseira (61), a quien acompañaba Marcelo Gómez (62), ambos domiciliados en la localidad de Adrogué.

Los ocupantes de la pick up, que quedó sobre la cinta asfáltica con importantes daños en su parte frontal, terminaron con heridas, pero en principio ninguno revestía gravedad, según las primeras informaciones.

En la emergencia intervinieron bomberos voluntarios y policías de Pringles, además de personal sanitario del lugar.

