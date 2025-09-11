Coronel Pringles: Volcó camión en ruta 51. Conductor hospitalizado

11 septiembre, 2025 337

Esta tarde, pasadas las 17 horas, se produjo un siniestro vial sobre el cual se investigan las causas por las cuales un transportista perdió el control del camión que conducía y volcó.

El hecho ocurrió sobre la Ruta 51 a la altura de la zona conocida como Los 7 Puentes. El chofer del rodado, oriundo de Coronel Pringles, habría sufrido politraumatismos varios y fue trasladado al nosocomio de la localidad de Cabildo por cercanía.

Trabajó en el lugar personal policial y del servicio de emergencias de Cabildo.

Foto: gentileza Diario El Orden de Pringles

