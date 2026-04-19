Coronel Rosales: Prohíben ingreso con mochilas, bolsos y carteras a las secundarias públicas

19 abril, 2026 159

En el marco de medidas preventivas, las autoridades educativas de establecimientos educativos públicos dispusieron que desde el lunes 20 de abril los estudiantes de escuelas secundarias de gestión estatal del distrito de Cnel. Rosales deberán ingresar a los establecimientos únicamente con carpetas y útiles necesarios, evitando el uso de mochilas.

La disposición fue comunicada por la Jefatura de Región 22 y la Dirección de Educación Secundaria, tras situaciones de público conocimiento que circularon en redes sociales y que motivaron la implementación de acciones orientadas a reforzar la seguridad en el ámbito escolar.

Según se indicó, en caso de que un alumno se presente con mochila, deberá retirar de la misma los elementos necesarios para la jornada frente al personal de la institución. La mochila quedará bajo resguardo del equipo directivo hasta que sea retirada por un adulto responsable.

Además, se aclaró que tampoco se permitirá el ingreso con bolsos, carteras u otros objetos que no sean indispensables para la actividad pedagógica. En esos casos, se aplicará el mismo procedimiento que con las mochilas.

Desde el área educativa señalaron que estas medidas forman parte de un protocolo de prevención que busca brindar mayor seguridad a estudiantes, docentes, auxiliares y familias.

Por otra parte, se recomendó reforzar el diálogo entre escuelas y familias ante la aparición de pintadas o carteles amenazantes, con el objetivo de abordar la problemática tanto en el ámbito educativo como en el entorno familiar.

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