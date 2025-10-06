Coronel Suárez: Hallan sin vida a un vecino en un galpón del ferrocarril

La Estación de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez, Seccional Primera, a cargo de la Subcomisario Carla Aguirre, informó que en el marco de la averiguación de paradero de Pablo Rubén Gunter, este lunes en horas de la tarde, y tras un amplio despliegue policial junto al arduo trabajo del Centro de Monitoreo local, se halló el cuerpo sin vida del mencionado ciudadano.

El hallazgo tuvo lugar en el interior de uno de los galpones ferroviarios de la ciudad cabecera.

En el sitio se hizo presente personal de Policía Científica, quien llevó a cabo las tareas periciales correspondientes.

Por disposición judicial, se ordenó la realización de la autopsia en el marco de una causa por “Averiguación de causales de muerte”, interviniendo la fiscalía en turno.

