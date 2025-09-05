Corrupción y abuso de menores: ofrecen recompensa para dar con un bahiense prófugo

El exarquero de Villa Mitre de Bahía Blanca Bruno Giambelluca debe cumplir una condena que quedó firme en 2020. Otorgan hasta 5 millones de pesos a quien pueda dar información.

Se trata de Bruno Ezequiel Giambelluca (DNI 31.611.587), de 40 años, con último domicilio en Balboa 2.839, departamento 5, de Bahía Blanca.

A fines de 2017, Giambelluca, exarquero y ayudante técnico del club Villa Mitre, fue condenado por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Bahía a 3 años de prisión en suspenso, por el abuso sexual simple en perjuicio de la hija de su entonces pareja, de tan solo 7 años.

Sin embargo, el fiscal Mauricio Del Cero, que había pedido 12 años de cárcel en el debate, apeló y el Tribunal de Casación Penal agravó la condena (a 6 años y medio de cárcel), al agravar la calificación del delito a corrupción de menores.

Al declarar, Giambelluca negó los cargos en su contra y aseguró que las fotos, audios y videos hallados en su teléfono celular “tenían que ver con juegos sexuales” entre él y la madre de la pequeña. El delito se habría registrado entre junio y julio de 2016.

El 10 de noviembre de 2020 el fallo quedó firme y se dictó la orden de detención del exfutbolista -que había llegado en libertad al juicio- así como el allanamiento de su vivienda, pero el resultado fue negativo.

Sin embargo, durante la investigación, la niña lo había incriminado a través de su relato en la Cámara Gesell y dijo que ella conocía al acusado como “el doctor”.

A casi 5 años de esa medida, y sin noticias de Giambelluca, el Ministerio de Seguridad ofrece ahora públicamente una recompensa de entre 2,5 millones y 5 millones a quienes puedan aportar datos fehacientes para dar con su paradero.

Lugares de atención

Los interesados pueden presentarse ante el tribunal actuante, Estomba 34, tercer piso, o comunicarse al teléfono 0291-4009600 (interno 32326), correo electrónico: [email protected].

También podrán dirigirse a la fiscalía general de cada departamento judicial o comunicarse con la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas 0221-4293015, de lunes a viernes de 8 a 18.

Se reserva confidencialidad de la información y reserva de identidad de las personas que puedan aportarla.

