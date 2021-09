Directora de la Escuela Nº 56: “Para nosotros son dos días sin clases”

27 septiembre, 2021

La Directora de la Escuela Primaria Nº 56 (ex La Virgen de la Carreta), Itatí Cortés, dio detalles a LU 24 sobre el nuevo hecho delictivo que sufrió la institución educativa que ella preside. La autoridad informó que, el día sábado, delincuentes ingresaron y arrancaron los cables que se encuentran en la parte exterior del establecimiento, y robaron las canillas.



Esto provocó que la Escuela perdiera la conexión de internet, y que los alumnos del turno tarde no pudieran tener clases como habitualmente lo hacían, debido a que las pérdidas de agua ocasionadas hicieron que las bombas no den abasto, y que los baños queden inutilizables.

“Más que bronca es tristeza, para otros son dos canillas y para nosotros son dos días sin clases”, dijo y agregó “uno llega a trabajar con todas las energías y se encuentra con estas cosas”.

“La gente de Tres Arroyos ayuda un montón, recibimos una donación de útiles escolares de una señora por el hecho de la semana anterior, que no quiso dar su nombre”, agradeció.

“Gracias a Dios todas las empresas arreglaron todo rápido, pero te da vergüenza ajena porque todas las semanas es lo mismo. Te da muchísima tristeza por los chicos y las familias que van felices a la escuela”, se lamentó.

Cabe destacar que ante la imposibilidad de continuar las clases de manera virtual, por el contexto particular de los alumnos, perdieron un día de clases que no será retomado.

A través de las redes sociales, la Escuela Primaria Nº 56, difundió el siguiente comunicado:

“Hoy amanecimos otra vez con mucha tristeza, y digo otra vez, porque en menos de una semana nos encontramos nuevamente con daños en nuestra querida escuela.

Destrozaron canillas y cables, imposibilitando el abastecimiento de agua en toda la institución. Por efecto se debe dar clase en peores condiciones o volver a casa porque la escuela suspendió las actividades.

La destrucción nos genera una sensación de impotencia en toda la comunidad educativa. A veces no quedan energías para volver a exigir a las autoridades de Educación la reposición de lo perdido, cuando ya se hizo varias veces y se sabe que eso no hace más que anticipar el próximo vandalismo.

¿Qué es la escuela? La escuela es un lugar donde nuestros niños pueden adquirir aprendizajes, contención, respeto y mucho amor. UN ESPACIO DONDE SE PUEDE APOSTAR A CAMBIAR El PRESENTE Y CONSTRUIR OTRO FUTURO.

Estos sucesos reflejan debilidad, pero también fortaleza para continuar…

” LA ESCUELA LA HACEMOS ENTRE TODOS, CUIDEMOSLA”.

Personal directivo, docentes y auxiliares de la Ep. 56 “Ex Virgen de la Carreta”.

