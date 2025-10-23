CPR Chaves recuperó moto robada hace una semana en Mar del Plata

En la madrugada de este jueves, personal del Comando de Prevención Rural de Adolfo Gonzales Chaves y en el marco de tareas de recorridas y prevención, concretó el secuestro de una moto que presentaba un pedido de secuestro activo por robo.

El procedimiento tuvo lugar en la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 432,5, cuando los efectivos policiales detectaron que el conductor, que circulaba en sentido Tres Arroyos – Benito Juárez, realizaba una maniobra evasiva al advertir la presencia del móvil policial.

El sujeto abandonó el rodado y se dio a la fuga a campo traviesa, indicó la autoridad policial, quien a su vez confirmó que, tras realizar la verificación correspondiente, se constató, mediante los números de motor y chasis que tenía pedido de secuestro activo, ya que había sido sustraído el 16 de octubre en la localidad de Mar del Plata.

Por disposición de la Ayudantía Fiscal chavense, se procedió al secuestro de la moto para cumplimentar los recaudos legales correspondientes.

