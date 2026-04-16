CPR demoró a un sujeto que tenía pedido de captura

16 abril, 2026 0

En el marco de controles para la prevención de ilícitos, personal del Comando de Prevención Rural de Tres Arroyos demoró a un hombre en un camino rural del Cuartel X, tras realizar la consulta radial de rigor, se constató que el ciudadano poseía un pedido de captura activa vigente por el delito de “Robo”, a requerimiento del Juzgado de Garantías local.

Al comunicar la circunstancia al magistrado interviniente y cumplimentar los recaudos legales pertinentes, se dispuso la posterior libertad del causante bajo los términos del Artículo 161 del Código Procesal Penal.

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