CPR Dorrego secuestró drogas y recuperó elementos sustraídos en un robo a un campo

29 noviembre, 2025 0

Luego de realizar tareas investigativas tras un robo ocurrido en un campo de Coronel Dorrego, el CPR reunió las pruebas suficientes para solicitar allanamientos que fueron otorgados y concretados en las últimas horas.

El resultado fue la recuperación de algunos elementos sustraídos y también la incautación de droga y se estableció que los sindicados como autores serían un hombre con antecedentes delictivos y una mujer de ese medio.

Fueron secuestradas prendas de vestir y una mochila utilizadas al momento del hecho, una bicicleta empleada como medio de transporte para cometer el ilícito, teléfonos celulares, un gancho de metal y restos de carne embutidos.

En uno de los domicilios, ubicado en calle Echeverría, donde reside la mujer investigada, además del secuestro de elementos vinculados a la causa, se constató la presencia de plantas de marihuana. Por tal motivo, se dio intervención a la UFIJ Nº 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Tanto los elementos secuestrados como la ciudadana involucrada quedaron a disposición de la justicia.

En el otro procedimiento, realizado en una vivienda ubicada en calle Ramos Ojeda, donde reside el hombre, también se procedió al secuestro de elementos relacionados con la causa y se constató la presencia de una importante cantidad de sustancia blanca similar a clorhidrato de cocaína, dándose intervención a la UFIJ Nº 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

