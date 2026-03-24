CPR Tres Arroyos: intensos operativos rurales, personas ante la Justicia y diversos secuestros en Marzo

24 marzo, 2026 0

En el marco de las órdenes de servicio implementadas por el Comando de Prevención Rural (C.P.R.) de Tres Arroyos, durante el mes de Marzo se llevaron a cabo distintos procedimientos que arrojaron resultados concretos en materia de seguridad y control del delito.

El día 4 en inmediaciones de Avenida Esteban Echeverría al 1100, personal policial identificó a una mujer de 27 años que registraba pedido de captura activa en el marco de una causa por lesiones leves, lesiones agravadas por el vínculo y abuso sexual. La misma fue puesta a disposición de la justicia, con intervención de la fiscalía correspondiente.

El 9, en Avenida San Martín al 1000, se identificó a un hombre de 30 años sobre quien recaía un pedido de captura activa por infracciones a la Ley 8031/73, siendo también puesto a disposición de la justicia.

Ese mismo día, en un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 228, a la altura del kilómetro 128,5, se interceptó un vehículo cuyo conductor transportaba 13,7 gramos de cannabis sativa. Por tal motivo, fue puesto a disposición de la justicia por infracción a la Ley 23.737, procediéndose además al secuestro del rodado por infracción a la Ley 24.449.

El día 15, en un camino vecinal del cuartel VIII, se interceptó a dos hombres mayores de edad que transportaban dos ejemplares de carpincho sin vida, producto de la caza furtiva. Ambos fueron puestos a disposición de la justicia por infracción a la Ley 22.421, procediéndose al secuestro de las piezas.

Finalmente, el 16, durante recorridas preventivas en el cuartel VI, se realizaron múltiples intervenciones en las que se identificó a varios individuos practicando caza furtiva con utilización de canes tipo galgo, en infracción al artículo 273 inciso “K” de la Ley 10.081/83.

En algunos casos se constató la tenencia de ejemplares de liebre europea sin vida, los cuales fueron incautados para su desnaturalización, procediéndose además al secuestro de los animales utilizados.

Los resultados reflejan una sostenida presencia operativa en el ámbito rural, orientada a la prevención de ilícitos, la protección de la fauna y el cumplimiento de disposiciones judiciales vigentes.

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