CPR Tres Arroyos recuperó una moto sustraída el fin de semana

14 agosto, 2025 732

En el marco de los estrictos controles que el Comando de Prevención Rural de Tres Arroyos realiza diariamente sobre caminos y rutas que conectan los establecimientos rurales del partido, procedió a la aprehensión de un sujeto que circulaba en una moto que había sido sustraída el pasado domingo.

El procedimiento tuvo lugar en un camino vecinal del Cuartel VI, en cercanías de la Estación Barrow, cuando efectivos de la Patrulla Rural aprehendieron a un joven de 19 años, identificado por la autoridad como Santiago Gómez, el que se desplazaba en la moto, sin dominio colocado y con el faltante de sus cobertores. Tras verificar los números de motor y chasis, se constató que la unidad registraba pedido de secuestro activo por el delito de hurto.

Ante esta situación, la Fiscalía interviniente dispuso la aprehensión del malviviente, domiciliado en Tres Arroyos, y la entrega inmediata del rodado a la damnificada.

