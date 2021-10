Crecimiento constante para la empresa Don Calde SRL, distribuidor oficial semillas Pioneer

20 octubre, 2021

Don Calde SRL, distribuidor oficial de semillas Pioneer , con importante presencia local y en la zona, se encuentra con trabajo intenso de asesoramiento y venta de sus productos. Luis Sarasqueta, ingeniero agrónomo responsable de la firma, dijo “nosotros tenemos la representación en la zona y venimos trabajando bien y creciendo. Ahora los productores están organizando lo que es siembra de segunda por lo que estamos recibiendo muchas consultas”.

Ante la consulta sobre los costos , el agrónomo dijo que “en cuanto a los precios, lo que es semillas no han tenido la suba que han tenido los fertilizantes y los químicos, lo único que tuvo algunos cambios fue la financiación en pesos, pero en los precios de lista no hemos tenido novedades, salvo los aumentos normales de todos los años cuando se acercan estas fechas”.

En permanente investigación para ofrecer mejor calidad en sus productos, desde la empresa comentaron que “tenemos dos variedades nuevas de soja para esta zona. Una de ellas, P43A04SE es de alto Potencial de Rendimiento y Estabilidad. Variedad Enlist® STS® de grupo 4. Posee buen comportamiento sanitario y por su porte más compacto se adapta bien al estrechamiento entre hileras. Y la otra P46A03SE, variedad para zona núcleo de alto potencial de rendimiento para siembras de primera y segunda. Posee buen comportamiento sanitario siendo resistente a Phytophtora y Mancha ojo de rana”.

En cuanto a los híbridos, Sarasqueta dijo “nosotros tenemos una paleta de híbridos de maíz que recomendamos según la zona, ya que no todos los lugares son iguales, debemos asesorar para el mejor rendimiento. Contamos también con aplicaciones: Explorador de Cultivos™, donde se pueden simular diferentes escenarios en base a datos reales para desarrollar mejor la estrategia de siembra. Analiza en profundidad los resultados de la campaña una vez finalizada, también a partir de datos históricos reales. Pioneer® Look, que les permite a nuestros agentes identificar, planificar, analizar lotes para la siembra y llevar adelante, de manera precisa, el seguimiento de todos tus cultivos. También llevar a cabo la comparación de imágenes NDVI, también es importante nuestro acompañamiento”.

