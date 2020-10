Cristiano Muerto: le robaron el burro de arranque del tractor y pide más controles

17 octubre, 2020 Leido: 434

El productor agropecuario Gastón Sotuyo, hace unos días, fue víctima de delincuentes que le sustrajeron el burro de arranque de un tractor Valmet 1780 en un establecimiento rural ubicado en la zona de Cristiano Muerto, distrito de San Cayetano. Según estimó, tras realizar averiguaciones, el valor de lo sustraído oscila entre los 120 y 130 mil pesos. Pidió mayores controles.



“Específicamente fueron a buscar eso, que es complicado de conseguir, porque del resto no tocaron nada”, contó el damnificado por LU 24, quien advirtió que “en esta zona solo hay tres o cuatro tractores de esos”.

“Hasta el momento no había tenido ningún drama pero con la pandemia han aparecido hechos y veo menos circulación de patrullas, por lo menos, en esta zona. Antes, cuando estaba Navarro de jefe, se controlaba más, casi permanentemente, y ahora es como que se ha relajado la cuestión, no sé los motivos”, aseguró.

Sotuyo confirmó que radicó la denuncia, que ofrece recompensa ante datos certeros, y dijo que se encuentra a la espera de que las autoridades policiales se comuniquen con él.

