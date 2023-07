Crudo testimonio del cuento del tío: “es un golpe grandísimo”

22 julio, 2023

Días atrás, dos jubilados de Tres Arroyos fueron víctimas del cuento del tío y con esta modalidad, le sustrajeron 3800 dólares. Ante esta situación, Elsa González, que vive en el domicilio donde se produjo el delito, conversó con LU 24 y dio detalles sobre esto que lamentó profundamente con su marido.

En este sentido, González contó: “me llamaron alrededor de las 4 de la madrugada al teléfono fijo y era la vos de mi hija, gritando que la habían lastimado y que la tenían apuntada, pidiendo la plata que le pedían.” Y apenada por lo sucedido, confesó: “es una desesperación tan grande que uno atina a darle lo que tiene. Me pedían más pero no teníamos más, no nos dejaron nada. Para nosotros jubilados, esto es un golpe grandísimo.”

Y continuó: “por la reja les tiré el celular a la calle y en una bolsa plástica les puse el dinero. Dentro de lo malo doy gracias que no nos pasó nada, porque el auto de los delincuentes estaba estacionado a diez metros de mi casa.”

Finalmente, González recomendó a la población que no utilicen los teléfonos fijos ya que “son lo peor que hay, en el celular si podes ver el número, pero con esto te enganchan más fácil. Hay cámaras de seguridad que son del vecino y ojalá eso nos pueda servir para esclarecer algo.”

