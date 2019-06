“Cuando empujó la ventana pensé que me moría”, relató la octogenaria asaltada en Claromecó

Ayer a plena luz del día en Claromecó, una mujer de 87 años fue víctima de un robo en su vivienda, ubicada en 26 y 7. “Estoy mal todavía, con los pocos años que me quedan me parece que no me voy a olvidar más. En el momento en el que empujó la ventana y entró a mi casa, yo pensé que me moría”, indicó Nidia Vizzolini, la octogenaria asaltada durante el mediodía de ayer.



El individuo vestido de traje apareció afuera de la casa de Nidia, alrededor de las 11 de la mañana preguntando por una familia: “yo le abrí la ventana y le dije que no sabía dónde vivía esa familia y se fue a preguntar a otro lado, nunca lo vi en mi vida, como venía de traje y con un papel pensé que era alguien que estaba haciendo un trámite, yo vivo al 600 y el pidió por el 800, yo le dije que tenía que ir dos cuadras más adelante y se fue”, indicó en primer término.

“A las 13.30 volvió, a mí me dio cierta duda que volviese, como lo vi así le volví a abrir la ventana, me preguntó por Satini, que es mi esposo que está fallecido, entonces le digo que me dé el nombre y me dice Jorge Satini, yo le digo, no Jorge no vive acá, vive mucho más lejos”, relató la mujer.

“Cuando le digo así me empujó la ventana y entró, yo tengo unos ventanales grandes que dan a la calle, no tengo rejas ni nada. Me parece que ese momento no me lo voy a olvidar más, me dijo señora no se asuste, no le voy a hacer nada, yo busco la plata”, sostuvo.

“Se vino conmigo a la habitación donde yo tengo la plata. Habrá estado unos quince minutos, les llamó la atención un tipo de traje en Claromecó y con unos papeles en la mano. Varias personas lo vieron, yo apreté el botón antipánico y me encerré mientras el tipo se iba caminando de casa”, agregó la mujer. El delincuente se llevó 2000 pesos en efectivo y un reloj de oro que era de su marido y otro de ella.

“Al instante la policía llegó y se portó de maravilla, yo hice la denuncia y les indiqué como vestía, inmediatamente fueron a buscarlo”, finalizó.