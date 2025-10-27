Cuando las coincidencias causan conmoción

27 octubre, 2025 6

El empleado perteneciente a la empresa Arenas de Tandil, fallecido recientemente en un siniestro vial ocurrido en la zona de Campana, no tiene vínculos con Tres Arroyos, y si bien la firma es homónima con la dedicada al rubro neumáticos local, no existen vínculos comerciales.

Recordamos que el accidente de luctuosas características sucedió días atrás en la Ruta 9, dejando el saldo de tres personas fallecidas y heridos de consideración, con la intervención de dos camiones, un utilitario y un automóvil.

Con el correr de las horas se supo que una de las personas que perdió la vida en el siniestro era empleado de la firma Arenas, situación que causó conmoción en nuestra ciudad asociando la empresa con lazos locales.

Si bien parte de la información fue veraz, se despejó la duda con respecto a la identidad del empleado, que sí pertenecía a Arenas, pero sin relación comercial con la de Tres Arroyos, ya que se encuentra radicada en Tandil y no es sucursal de la empresa de nuestra ciudad.

Sergio Arenas, empleador del hombre fallecido, tomó conocimiento del siniestro viendo las noticias nacionales, se lamentó por el suceso, pero su sorpresa fue devastadora al enterarse que se trataba de uno de sus empleados que había viajado en comisión laboral y se encontraba regresando.

con información de clarin.com



Volver