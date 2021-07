Cuantioso robo en Pileta Neptuno: Rompieron una ventana y se llevaron 70.000 pesos

7 julio, 2021 Leido: 1335

En la mañana de ayer, un delincuente desconocido irrumpió en la Pileta Neptuno y se llevó una cuantiosa suma de dinero. Su dueña, Mariela Menna, dio detalles a LU24 sobre cómo fue el hecho: “A las 8:30 de la mañana, rompieron una venta e ingresaron a robarme. Me robaron una suma bastante importante, eran unos 70 mil pesos que tenía destinados para pagar la luz y el gas”.



El robo ocurrió en la calle Maipú Nº 145, entre Colón y Chacabuco. Según el testimonio de una vecina, era un solo delincuente el que salió de la pileta. El mismo, aparentemente, sería menor de edad. La víctima manifestó que el malviviente rompió uno de los ventanales, ingresó y sustrajo de su cartera una suma aproximada a los 70.000 pesos.

Menna aseguró que “yo había venido a las 7:30 de la mañana, estaba sola. Cuando sucedió todo me encontraba en el patio, y cuando volví, me di cuenta de que me habían robado. Directamente no los vi, pero si una señora que justo pasaba, parece ser que es menor de edad el que me robo”.

Además del dinero, en el lugar había una Tablet y una computadora. El malviviente, hizo caso omiso a los bienes materiales y solo se enfocó en el dinero.

“Jamás traigo plata acá, pero estaba vez tuve un desperfecto en la caldera y vine más temprano. Es algo totalmente desafortunado”, dijo y agregó que “el delincuente se fue cantando de alegría, según lo que me comentaron los vecinos”.

Mariela, no solo se vio afectada por el hecho delictivo, sino que recordó las deudas adquiridas por las pandemia de Coronavirus. “Es una situación preocupante, espero que no me corten los servicios”, lamentó.

Por otro lado, destacó que “por más que reconozcan y aprehendan al delincuente, el dinero no lo voy a recuperar debido a que no es posible demostrar su procedencia”.

La víctima, manifestó que realizó la denuncia correspondiente en la Comisaria Primera de Tres Arroyos, quienes en estos momentos se encuentran investigando el hecho delictivo.

Volver