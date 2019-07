Cuantioso robo en una vivienda de Orense: “la policía no tenía herramientas para ayudarnos”, dijeron

El pasado sábado, desconocidos ingresaron a una vivienda ubicada en Alvear y 25 de Mayo de la localidad de Orense y se llevaron distintos objetos de valor y $3000 en efectivo. El hecho se produjo en la tarde-noche del sábado, cuando los dueños del inmueble habían salido para hacer mandados y al regresar se encontraron con la puerta trasera forzada y la casa revuelta.

Los malvivientes se llevaron un monitor LCD de 17”, una netbook color gris, un televisor Phillips de 39” junto a un cable HDMI, una notebook noblex negra, $3000 en efectivo y diversas vestimentas de hombre, mujer y niño.

Los damnificados llamaron a la policía de la localidad de Orense, pero argumentaron que los uniformados no contaban con los elementos necesarios como para ayudarlos.

“Nadie vio nada. Lo primero que hicimos fue llamar a la policía, llegaron inmediatamente pero vimos que no tenían herramientas como para ayudarnos. Los vecinos se portaron bien porque nos ayudaron con celulares alumbrando con linterna, los policías también estaban con celulares no tenían reflector y tampoco podían ayudarnos mucho porque no tenían combustible en la camioneta”, le dijo a LU 24 Yanel Caraballo, la orensana víctima del robo.

“En ese momento no nos pudieron tomar la denuncia porque no había sistema, el hecho era tan grande que tenía que trabajar Policía Científica. Al principio nos decían que no tenían combustible para ir a buscar a los de Científica pero al final terminaron viniendo y tomaron huellas y demás”, agregó la mujer.

Sobre el hecho en sí, Caraballo comentó que “fue un fin de semana horrible. Salimos a eso de las 19.30 a hacer mandados y regresamos cerca de las 21 hs. Cuando estamos ingresando a casa vimos la puerta trasera barreteada, todo apagado, se bajó mi marido y yo me quedé con mis hijos arriba del auto”.

“Él entró y tardaba en salir, yo dejé en el auto y entré y nos dimos cuenta que teníamos todo revuelto, nos robaron muchas cosas, hasta plata que teníamos para pagar la luz y el internet”, sostuvo, al tiempo que agregó que “hace 7 meses que estamos viviendo en Orense, yo si bien soy de acá estuve viviendo unos años en Necochea. Esto en Orense no es normal, pero vienen faltando cosas, se de vecinos que han sufrido faltantes”.

“Vine acá a Orense a estar más tranquila con los nenes y realmente esto me da miedo. Dormía tranquila pero ahora ya no sé, falta seguridad”, finalizó.