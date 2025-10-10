Cuchillero amenazó a un joven y quedó preso

Un sujeto fue aprehendido por la policía por amenazar a otro con dos armas blancas.

El hecho se produjo el jueves por la tarde en calle Blanco Encalada al 700, donde el agresor, de 47 años, usando un cuchillo y una hoja de cuchillo, amedrentó a otro, de 22.

Quien fue a parar a los calabozos además tenía una medida cautelar de prohibición de acercamiento por el delito de amenazas agravadas.

La policía secuestró los objetos y se generó una causa por “Desobediencia y Amenazas agravadas”, con intervención de la UFIJ 16.

