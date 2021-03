“Cuento del Tío”: dos aprehendidos por intentar estafar a un pringlense

12 marzo, 2021 Leido: 281

Este viernes fueron aprehendidas dos personas que previamente se habían comunicado telefónicamente con un vecino de Coronel Pringles e intentaron estafarlo bajo la modalidad “Cuento del Tío”. La policía se encuentra investigando si estas personas son las mismas que cometieron este tipo de delito en nuestra ciudad, como así también en Ayacucho y Tapalqué.



Según informó Diario El Orden el hecho se registró en horas del mediodía de hoy, y los delincuentes no lograron su cometido debido a que el damnificado se dio cuenta, y mientras hablaba, por otro teléfono estaba dando aviso a la Estación de Policía Comunal.

La rápida actuación de la fuerzas policiales y de Patrulla Rural, se hicieron presentes en el acto, provocando la huida de los malhechores, que finalmente fueron alcanzados en cercanía de la estación de servicio La Tacuarita. Uno de ellos, trató escapar por campo traviesa, pero igualmente no logró su propósito y fue también aprehendido.

De acuerdo a informaciones extra oficiales, los sujetos no serían residentes de esa ciudad, y uno de ellos alcanzó a desembarazarse de un bolsón, que fue encontrado por la policía y hasta el momento se desconoce qué contenía en su interior.

El vehículo en el que circulaban tenía pedido de captura por robo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Volver