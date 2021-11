Cuento del Tío en Chaves. Estafaron en dólares y alhajas a una vecina

La policía de Adolfo Gonzales Chaves, informó que recibió una denuncia por parte de una vecina de esta ciudad, la cual daba cuenta que en horas de la tarde había recibido una llamada telefónica, en la que una persona, simulando ser del ámbito familiar y utilizando como ardid un eventual inconveniente financiero a nivel nacional, le solicita entregue una suma de dinero en dólares a un supuesto empleado de una sucursal bancaria local, lo que esta hizo cayendo ante el engaño, entregando una suma de dinero en la citada moneda extranjera, además de alhajas de oro.

Por otro lado, también se hicieron presentes en esta seccional otros vecinos quienes, preocupados, informaron a los preventores, que familiares de estas, generalmente gente de la tercera edad, también habían recibido llamados similares, pero que no llegaron a ser engañados por los estafadores, cortando la comunicación inmediatamente. Se recuerda que esta inteligencia delictiva es común que se aplique en ancianos quienes son los más vulnerables al engaño, ya que suelen ser persuadidos fácilmente por los malvivientes que se identifican como nietos, sobrinos, hijos etc., como sucedió en este caso, por eso es fundamental que se los instruya para que no resulten víctimas de este tipo de estafas.

A raíz los hechos mencionados anteriormente y habiéndose obtenido testimonios se inició una investigación Judicial por parte de la Estación de Policía de Gonzales Chaves con la intervención de la Ayudantía Fiscal local, a cargo del Dr. Juan Carlos Ustarroz.

Desde la Estación de Policía de Seguridad Comunal se le recuerda a la población que ante hechos de esta índole se de aviso a esta seccional a los números de emergencia 911 o fijos 481360/481297.

