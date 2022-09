Cuento del tío: Hackean Whatsapp del secretario de redacción de La Voz del Pueblo

Alejandro Vis, secretario de redacción del Diario La Voz del Pueblo, se comunicó con LU 24 para advertir sobre el nuevo Cuento del Tío: hackeo de Whatsapp para luego pedir dinero a sus contactos.

Relató que “avanzada la mañana de este sábado recibí un llamado de Whatsapp, presuntamente de Vacunate, donde una persona me recomendaba tener actualizado el calendario de vacunación a la vez que me informaba que me iban a pasar un código desde otro número de teléfono donde me darían un turno para poder vacunarme”.

“Así sucedió; yo envié el código y luego me llaman al diario y a otro teléfono, para avisarme que habían recibido un mensaje mío pidiendo dinero, por lo que a través de redes sociales estoy advirtiendo y que no respondan ni lo hagan porque no he sido yo quien envió ese mensaje y ahora voy a averiguar sobre como poder recuperar la cuenta”, sostuvo Vis.

“Cometí el error de confiar, por lo que digo que hay que estar atento a cualquier llamado para evitar este tipo de situaciones, no se lo deseo a nadie, esto genera también que puedan utilizar mis contactos”, advirtió

