“Cuento del Tío”: invocan al PAMI, por WhatsApp, para renovar credenciales y vacían la cuenta

14 febrero, 2026

Una nueva maniobra delictiva virtual se detectó en las últimas horas en Tres Arroyos. Una mujer fue víctima a través de WhatsApp cuando recibió una llamada en su celular por parte de personas que invocaban a PAMI argumentando que debía renovar la credencial de la obra social de Jubilados y Pensionados.

La patraña habría tenido éxito, según pudo averiguar LU 24. Piden número de documento y hasta una foto como argumento delictivo para luego vaciar las cuentas bancarias.

A tener en cuenta, sobre todo las personas mayores y sus familiares, para que tomen conocimiento de esta nueva manera de estafa telefónica.

