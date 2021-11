Cuento del tío: le robaron 200.000 dólares a un vecino de Tres Arroyos

Un caracterizado productor agropecuario de Tres Arroyos, de 86 años, fue estafado al mejor estilo del “cuento del tío” y le robaron 200.000 dólares en efectivo que tenía guardados en su casa.

El hombre poseía caja de seguridad en un banco privado de la ciudad, la que había cerrado hace algunos meses y llevó a su casa documentación y dinero que guardaba en la misma.

Al poco tiempo empezó a recibir llamados del Banco con la excusa que lo invitaban a reabrir el resguardo, que lo iban a bonificar inicialmente por un determinado tiempo.

El vecino se negaba a ello y hasta se sentía molesto por la insistencia.

El “trabajo convincente fue tal” que finalmente aceptó el convite.

La operación era tan beneficiosa que le ofrecían que un empleado del banco fuera a su casa para no correr riesgos de traslado y luego le llevarían la llave del cofre.

Se acordó un momento para ello y se concretó. Le entregó los 200.000 dólares a un supuesto jefe del banco.

Cuando fue a agradecer la gestión al Banco y a buscar la llave de cliente, comprobó que todo había sido un engaño a la buena fe de la que a la postre fuera la víctima de este manejo, quien vive con su esposa también octogenaria y personal doméstico y de cuidados que los atienden en su casa.

El hombre manja sus operaciones comerciales de su establecimiento de campo, tiene dominio de la cuenta bancaria desde su computadora, pero el exceso de confianza lo traicionó.

El consuelo, es que quienes sabían que esa plata estaba, no usaron violencia física para sustraer el dinero. Y no es la primera vez que le roban. Años atrás fue víctima de una entradera.

Tras este suceso, su esposa, por el lógico estado emocional y la bronca acumulada, tuvo un accidente doméstico que determinó una intervención quirúrgica, una reparación ósea y 4 días en Terapia Intensiva.

En este momento, el matrimonio está en buen estado de salud.

