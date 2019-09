Cuento del Tío: simulan ser personal de Telefe y del programa de Susana Giménez

Vecinos de nuestra ciudad se encuentran preocupados por un nuevo caso del Cuento del Tío, esta vez los malvivientes se hacen pasar por la producción de Telefe y dicen ser parte del programa de Susana Giménez.



Olga, asustada por lo sucedido, se comunicó con LU 24 para contar como se dieron los hechos tras el llamado telefónico: “me decía que se habían seleccionado 23 personas con el número celular de un mensaje de texto enviado el año pasado y había sido ganadora de $100.000 para retirar en el banco por tarjeta de débito”, indicó.

“No me lo creo, por eso llamé a la radio porque puede haber otros llamados y queremos que la gente preste atención. El teléfono empezaba con 379 de característica”, sostuvo.

“El año pasado ya había pasado por una situación igual. Supongo que es algo medio falso, me entro el miedo y quería llamar para avisar. Yo le dije que no manejaba tarjetas, me preguntó por algún familiar y me insistió”, agregó.

Otro caso dudoso

También se informó que un sujeto desconocido circulaba por domicilios de nuestra ciudad, haciéndose pasar por alguien referente al Juzgado. Vecinos advirtieron de esta situación que posiblemente se trate de otro caso del Cuento del Tío.