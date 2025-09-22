“Cuento del Tío”: le robaron 60.000 dólares y joyas a una abuela. Detenidos en Bahía Blanca

22 septiembre, 2025 734

Un hombre fue aprehendido este lunes en Bahía Blanca por una estafa realizada bajo la modalidad del “Cuento del Tío” en Tres Arroyos.

El hecho se dio en horas del mediodía, cuando personal policial capturó a Eber Vera, de 37 años, oriundo de Río Negro, en momentos en que circulaba a bordo de un Fiat Cronos, y se le secuestró el vehículo y el teléfono celular.

El auto fue reconocido a partir de un aviso llevado a cabo desde la Comisaría Primera tresarroyense, tras un seguimiento por el monitoreo municipal, desde donde se había observado a Vera y a otra persona a bordo luego de engañar en forma telefónica a una mujer de 73 años, a quien le habían advertido sobre billetes que vencían por su numeración y la posibilidad de cambiarlos en el banco.

Así, le habían sustraído 60 mil dólares y alhajas de oro.

En Bahía Blanca, al reconocer el vehículo y luego de dar aviso a la Fiscalía de Tres Arroyos, se llevó a cabo un allanamiento en un edificio ubicado en General Paz al 200, donde residía en forma ocasional, donde se encontraron dos pares de lentes recetados, un par de zapatillas blancas, 39 municiones calibre .22, un celular, una capucha de color marrón claro y dos handies inhibidores de señal con sus bases cargadoras. Del botín nada se recuperó hasta el momento No se descsrta un entregador o datero local

Según se indicó, continúan las investigaciones para detectar al cómplice de Vera.

El anticipo de LU 24

LU 24 dio a conocer la información el mismo día del hecho, el miércoles 17,con identidad en reserva de la víctima, medida que se mantiene, para no entorpecer la investigación en marcha.

Volver