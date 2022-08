“Cuentos del tío”: los testimonios de algunas de las víctimas

10 agosto, 2022 Leido: 472

La modalidad de cuentos del tío que se ha extendido en las últimas horas en la ciudad no es nueva, y según cuentan las propias víctimas, los llamados se parecen entre sí y ocurren con mucha frecuencia. Lo habitual es que alguien intente, tras comunicarse con un teléfono fijo y recibir la respuesta de una persona mayor, hacerse pasar por un hijo, hija o nieto secuestrado o lastimado en un accidente.

“Ayer a las 5 me sonaba el teléfono y me asusté, pensé en mi hija que está enferma, y cuando atendí, una persona con voz llorosa me dijo “soy tu hijo, me asaltaron ma”, y cuando le respondí que yo no tengo hijos, cortó al instante”, aseguró Delia Flores, que no llegó a ser víctima de la tentativa.

“Ya me han llamado otras veces; en una oportunidad, el año pasado les tomé tanto el pelo que me cortaron. Porque estoy atenta a estas cosas, pero recomiendo tener cuidado. No entiendo cómo las personas mayores, aunque yo soy una de ellas, siguen cayendo a pesar de todas las recomendaciones y la información que hay. Es fundamental no dar ningún tipo de datos, es mejor cortar y preguntar de inmediato a los familiares en qué estado se encuentran”, consideró Delia.

Beatriz, otra de las víctimas, dijo estar “cansada” de las llamadas. A las 6 de hoy sonó el teléfono de su casa, y su marido le recomendó atender. La mecánica fue idéntica, una voz que le gritaba “mamá me asaltaron”. “Cuando pregunté quién era, me dijo ‘soy tu hijo mayor’, pero mi hijo mayor está muerto. Cuando les respondí eso, me cortaron. Ya una vez me habían hecho el cuento de la tía, el ‘hola tía cómo estás’, otra vez me llamó otro diciendo que era mi nieto, y le dije que nietos no tenía a pesar de que tengo cuatro. Y quiero advertir a las personas mayores que estén alertas. Siempre les pregunto quién es, y cuelgo. Ya habían pasado dos o tres meses, pero he recibido de todo tipo de llamadas de este estilo”, relató.

Volver