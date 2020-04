Cuestionan el rol de la Fiscalía ante la inseguridad en Chacras de López

Daniel Burchkardt, dirigente barrial y político, reflexionó acerca de la inseguridad en el barrio Chacras de López, enfocado especialmente en el episodio de usurpación y robo en la vivienda de Libertad 1265, pero sobre el que advirtió “no es el único, incluso esto arrancó hace varios meses, lo charlamos con Seguridad y hemos tenido el acompañamiento de la policía, pero este incluso no fue el único hecho en la noche realizado por las mismas personas. Pero no entendemos qué pasa, yo mismo he sido víctima de este accionar, a mi casa entraron una vez e intentaron volver a la semana estando yo dentro con mi familia. Espero respuesta de la Fiscalía porque parece que es ahí donde todo se traba”.

“Ayer le destrozaron la casa a una vecina, y otro vecino encontró al muchacho dentro de su casa, le hizo sacar la ropa para ver que no se llevara nada pero lo tuvo que dejar ir porque es menor. A mí me llevaron casi 30.000 pesos en herramientas, yo le di información a la Policía acerca de dónde estaban mis herramientas, pero me dijeron que la Fiscalía no consideraba estos dichos una prueba suficiente”, sostuvo Burchkardt.

“Yo entiendo que son menores y necesitan una contención; pero vamos a tener que lamentar una desgracia porque un buen vecino se va a encontrar con un chico dentro de su casa, y vamos a terminar con un preso y un muerto. Hay más de 20 hechos en el barrio y no sabemos ya a quién recurrir. No podemos decir que Seguridad y Policía no hagan nada porque cada vez que los llamamos están, estos chicos necesitan ayuda pero nosotros también”, advirtió.

