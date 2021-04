Cumple 83 años la Cooperativa Rural Limitada Alfa

La Cooperativa Rural Limitada Alfa arriba hoy a su 83º aniversario y el presidente del Consejo de Administración, Juan Ouwerkerk, a través de LU 24, saludó a “todos nuestros socios y clientes”.

“Nos encuentra en un contexto raro, ya que desde el año pasado venimos con este tema de la tan mentada pandemia. Afortunadamente el sector nuestro y la cooperativa no nos hemos visto afectados demasiado, en parte porque hemos tenido muy pocos casos de coronavirus y agradecidos porque se ha podido seguir trabajando y no tuvimos que parar nuestra producción ni nuestros quehaceres diarios como si lo ha tenido que hacer otra parte de la sociedad”, expresó.

Ouwerkerk comentó que la entidad cuenta con 43 empleados e informó que “estamos trabajando de manera casi normal, obviamente que ajustando estos últimos días donde el rebrote ha sido fuerte, volviendo a reforzar los protocolos y el cuidado. Estuvo el Dr. Guerra (secretario de Prevención y Salud) en nuestra planta de silos dando una charla al personal”.

Sobre el aniversario, manifestó que “hemos decidido no hacer nada que tenga que ver con festejos ni juntadas, tampoco de manera virtual”.

Por otra parte, Ouwerkerk invitó a participar de una charla abierta y gratuita, que se realizará por Zoom el miércoles 21 de abril desde las 9, sobre promotores biológicos de crecimiento para trigo.

