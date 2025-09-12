Damnificada por robo de moto ruega devolución de documentos

12 septiembre, 2025

Este jueves a la madrugada malvivientes robaron una moto Motomel color azul con documentación importante adentro en Matheu al 1200.

La damnificada Mara Turienzo habló con LU 24 y dijo “estaba en una cena y cuando salimos nos dimos cuenta de que la moto no estaba entonces empezamos a buscarla por el barrio, luego me acompañaron para hacer la denuncia, y ahora debemos esperar a ver si aparece”.

“Es nuestro medio de transporte: la uso para trabajar y llevar a mi hija al colegio”, detalló.

Finalmente expresó: “lo único que me importa es la documentación, estaban mis documentos, el de mi hija, la tarjeta verde mía y de mi papá les pido por favor que me devuelvan el carnet a la dirección que figura en el mismo. a la radio o donde sea”.

