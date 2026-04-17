Dañaron cinco silobolsas en un predio sobre la Ruta 51

17 abril, 2026 14

Cinco silobolsas fueron dañados en una planta ubicada sobre la ruta 51, kilómetro 729,5. durante la madrugada del jueves, cuando el predio se encontraba cerrado. Afectó más de mil toneladas de cebada forrajera almacenada.

El encargado de la planta de Productores Rurales del Sud señaló que el hecho fue advertido a partir del aviso de un productor. Los bolsones vandalizados se encuentran en un sector alejado de las oficinas y galpones.

No hay pruebas que vinculen lo sucedido con el conflicto que atraviesan los transportistas por tarifa.

Desde la empresa se abocaron a la recuperación de la cebada forrajera, y remarcaron que hace siete años que están instalados en el lugar y es la primera vez que atraviesan este tipo de situación.

fuente y fotos: labrujula24.com

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