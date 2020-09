Dañaron la puerta de la Agencia de Quiniela Over

14 septiembre, 2020 Leido: 381

Esta madrugada desconocidos provocaron daños en la puerta de la Agencia de Quiniela Over, ubicada en la primera cuadra de calle Colón.

Jorge Over, su propietario, relató esta mañana a nuestra emisora: “me llamó mi hijo que habían roto la puerta y hay un desastre. Todo lleno de vidrios. Faltantes no habría por lo que hemos visto. Le han dado con algo, no sé si por hacer solo daño, o intentaron robar y se asustaron”, dijo.

