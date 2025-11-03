Daños materiales en accidente de tránsito. Uno de los vehículos fue secuestrado (audio)

3 noviembre, 2025

Daños materiales en accidente de tránsito. Uno de los vehículos fue secuestrado (audio)

Un utilitario que protagonizó un accidente de tránsito esta tarde, quedó secuestrado a disposición del Juzgado de Faltas, ya que transitaba sin seguro, sin documentación que acredite propiedad y con prohibición de circular.

El otro vehículo involucrado fue un Fiat Cronos 0km, que sufrió importantes daños materiales en el hecho, que ocurrió en la intersección de Avenida Libertad y 25 de Mayo.

Trabajó en el lugar personal de la Dirección municipal de Tránsito, Policial y de Emergencias del Centro Municipal de salud, quienes atendieron preventivamente a la conductora del Cronos.

