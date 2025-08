David Manterola, remisero: “Yo no tengo nada que ver, sólo los llevé y ayudé a buscarlos”

4 agosto, 2025 2.327

David Manterola, el chofer del remis en el que se trasladaron los malvivientes hasta el domicilio del Dr. Pizarro, dio su versión de los hechos en LU 24, y al respecto relató que “a las tres y media entra la chica a la Agencia Alas en Rivadavia y Larrea, a los gritos, pidiendo un remis, sube al coche y se suben tres individuos más, y me hacen llevarlos a la casa del Dr. Pizarro, llegan al lugar bajan corriendo con los pibes y saltan la reja, yo cuando veo ese movimiento llamo al 147 y pido que manden un móvil policial porque vi la entradera”.

“Fue instantáneo, le pegaron la patada al portón de vidrio, agarraron el perro y salen, y cuando intentan subir al auto, yo acelero para no dejarlos subir, me golpean el auto, yo retrocedo marcha atrás y empiezo a perseguirlos, veo que llega el móvil de Red 24 y pasa el móvil de patrulla urbana al que lo paro haciendo señas, y le explico qué pasó; llega la policía, y les digo también, salgo a buscarlos, y los encontramos en Alvear y 1810. La policía los detiene, los pone contra el patrullero, y empiezan a pedir por algo que no estaba: el Dr. Pizarro dice que le sacaron plata, pero eso es mentira; Policía me revisa el auto, tanto el baúl como el habitáculo, todo, y no encontraron nada: yo no soy cómplice de ningún chorro, si no no hubiera llamado a la Policía.

Yo me quedo hasta las seis y media de la mañana con la policía, y llega la madre de la chica diciendo que tenía problemas psicológicos: eso a mí no me interesa, a mí me interesa que esto se esclarezca porque se han hablado muchas pavadas diciendo que yo soy cómplice”, remarcó y agregó que “en un momento dijo que ella se prostituía, que por eso la dejó, que se llamaba Bárbara Codonio, que a los chicos no los conocía, que los encontró en la calle y les pidió ayuda y después tomaron el remis”.

“Yo lo único que quiero es que la gente deje de ser tan hipócrita en las redes sociales, dice cualquier cosa cuando opina, yo soy empleado municipal, inspector de tránsito, pero no me alcanzaba, decidí poner mi auto para poder vivir un poco mejor, y que vengan así a ensuciarme, no; yo tengo hijas que tienen redes sociales y ven las redes sociales, pero ellas saben que yo me voy a las cinco de la tarde a trabajar y vuelvo a las siete de la mañana”, concluyó.

Volver