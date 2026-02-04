David Mariucci, Guardavidas: “me metí en un mundo que pasó a protagonizar mi vida” (audio)

David Mariucci, guardavidas que se desempeña en Dunamar, en el Día del Guardavidas, dialogó con LU 24 y afirmó, sobre sus inicios, que “hacer la carrera de Educación Física en Mar del Plata me impulsó a formarme como guardavidas. Hice paralelamente las dos carreras y, casi sin querer, me metí en un mundo que pasó a protagonizar mi vida”.

Mariucci aseguró que le ha ido muy bien la profesión: “vivo de esto, tanto en Argentina como en el exterior. En Claromecó y Dunamar trabajo hace 22 temporadas. He tenido la suerte de que me abran las puertas en España, Italia e incluso Suiza, donde hay lago y los cuidados son otros. La profesión me permitió conocer lugares y aprender cosas en diferentes rincones del mundo”.

Sobre el respeto a la profesión, especificó que “es muy profesional la labor que se realiza en Argentina. No tiene nada que ver a lo que pasa en Europa. Acá hay más respeto por la profesión, igual que en Brasil, Estados Unidos y Australia”.

Para finalizar, habló sobre las situaciones límite que se viven y la reanimación de personas: “no he tenido que lamentar víctimas. Hemos intervenido en situaciones complejas, pero por suerte con un final feliz”, concluyó.

