De La Garma: alerta sobre llamados falsos con fines delictivos

18 junio, 2020 Leido: 202

El Destacamento de Policía de Seguridad De La Garma, cuerpo de Bomberos Policías De La Garma y Delegación Municipal informan y alertan a todos los habitantes sobre estafas bajo la modalidad el “Cuento del Tío”.



Está mañana una señora de esa localidad, recibió un llamado telefónico y el motivo del mismo era para tratar de concretar el famoso “cuento del tío”. La modalidad es la repetida de los últimos meses, vinculado con los diez mil pesos que entrega la Anses y donde muchas personas cayeron en la estafa. Pero esta señora notó algo raro, cuando le solicitaban que no corte la comunicación y la misma se dirija a un Cajero, para realizar una serie de pasos y obtener el beneficio.

En ese contexto y como metodología de engaño, intentan persuadir a la potencial víctima para que se desplace a un cajero automático y a través de una serie de pasos que éste le indicaría, le otorgue su número de cuenta para poder “hacer el depósito del beneficio”. En este caso la suspicaz vecina advirtió la maniobra, le siguió un poco el juego, y luego corto la comunicación, dando inmediatamente aviso a las autoridades policiales para que se haga extensivo a la población.

Lo cierto es que esto es “todo un fraude”, del que no resulta extraño a otras modalidades que se han ido gestando de cara a la emergencia sanitaria y que infortunadamente ha dejado muchas víctimas de estafa conforme se puede ver en distintos medios de prensa. Pero en este caso la vecina de esta localidad estuvo muy atenta y astuta, no cayendo en la red del engaño.

Por último, desde las instituciones de seguridad, se recomienda no brindar datos de identidad, mucho menos números de cuenta bancarias, las personas aquellas que tengan familiares adultos mayores que hagan saber de esta situación con el fin de impedir que caigan en el ardid de los delincuentes (ya que suelen ser las potenciales víctimas), cortar de inmediato la comunicación y dar aviso a las autoridades policiales.

A su vez se puede informar cualquier maniobra sospechosa y evacuar cualquier otra consulta directamente con Anses al correo [email protected]

Volver